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Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı

Niğde'de okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadın, cübbe giyerek kep atmanın sevincini yaşadı.

Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı

Niğde'de okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadın, cübbe giyerek kep atmanın sevincini yaşadı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:30
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Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, Niğde Valiliği koordinesinde, Halk Eğitim Merkezince açılan okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan 10 kadın, cübbe giydi. Bitirme belgesi alan kadınlar, daha sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek, okuma yazma öğrenen kadınları tebrik etti.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, "Okuma yazma kursunu bitiren kadınlarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz. İnşallah kazanmış oldukları becerilerini bundan sonra da devam ettirerek daha da geliştirecekler." dedi.

Torunu ile kursa katılan 58 yaşındaki Fatmana Korkmaz da annesi ve babası okula göndermediği için okuma yazma öğrenemediğini anlatarak, "Kurs başladığında ayağımdan rahatsızlandım ancak bastonumla her gün okula geldim. Gençler okusun bizim gibi olmasınlar. Otobüse biniyoruz, şoföre bir şey sorduğumuz zaman 'gözün görmüyor mu' diyorlar. Bu da çok zorumuza gidiyordu. Ayağım alçıdaydı. Kızlarıma çıkarın alçıyı, beni okula yazdırın dedim. Şu anda adımı yazabiliyorum, okuyorum da. Her şeyi öğrendim." diye konuştu.

Kızı Nurcan Atlı ile kursa katılan 66 yaşındaki Gülsüme Atlı ise küçük yaştan beri rahatsızlıkları nedeniyle okula gidemeyen kızıyla okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi gören Nurcan Atlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e teşekkür etti.

Törene, İl Jandarma Garnizon Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Altunok, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Okuryazarlık SeferberliğiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanHalk Eğitim Merkezi
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