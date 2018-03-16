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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 'Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz. Bugün Avrupa'da şu anda bizden daha fazla eğitime milli gelirden pay ayıran ülke yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 'Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz. Bugün Avrupa'da şu anda bizden daha fazla eğitime milli gelirden pay ayıran ülke yok." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 12:58
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 'Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı'nda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi. 

Her alanda her şeyi daha iyi yapmanın yolunun eğitimden geçtiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her bakanımıza söylüyorum. Önce eğitim, sonra diğerleri. Bu zamana kadar da tüm bakanlıklarımızdan yeterli desteği gördük. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar, 'Cumhurbaşkanı olmasaydın ne olurdun?' 'Maarif vekili olurdum' diyor. Yani bu ülkeyi, yarınlarını daha iyi yapacak bir meslek ancak eğitimdir. Eğitimle insan yetiştirirsiniz. Bu alanda Türkiye çok büyük adımlar attı. Eğer bugün Türkiye'de iyi giden işler varsa bu eğitim sayesindedir. Eğer bugün Türkiye'de aksayan hususlar varsa onun da sebebi eğitimdir. Türkiye'yi hangi noktadan alıp hangi noktaya getirdiğimizi anlatacağım. Proje okullarında kaliteli eğitim için sınıfların 30 öğrencinin altında olması gerekir. Gerçekten Türkiye kaliteli eğitime gitmek için fırsat eşitliğini sağlamak için çok büyük mesafeler aldı. Daha kaliteli bir eğitim ve 81 milyona fırsat eşitliği temelli eğitim sağlanması açısından çok büyük mesafe aldı."

"Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz"

Bu dönemde 11. Kalkınma Planını hazırladıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın sonunda 10. Kalkınma Planı'nın sonuna geliyoruz. O kalkınma raporunda, eğitim raporunda hangi hedefler konulduysa hemen hemen her hedef yakalandı. Hatta bazı alanlarda o hedeflerin üzerine geçildi. Bir örnek vereyim, Türkiye'nin 1980'lerde milli gelirinden eğitime ayırdığı pay yüzde 1,2'ydi. 1990'lı dönemlerde eğitime ayırdığı pay 2,2. Biz iktidara geldiğimizde 2002'de eğitime ayrılan pay 2,9'du. 2013 yılında ise 3,9'du. O zaman deniliyordu ki Türkiye, eğitime ayırdığı milli gelirdeki payı OECD ülkelerinin ortalamasına yaklaştırsın. OECD ülkelerinin eğitime ayırdığı pay kadar Türkiye de pay ayırsın. Kaynak olacak ki okul yapılsın, kaynak olacak ki eğitimle teknoloji bir araya getirilsin. Bugün eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz. Avrupa'da şu anda bizden daha fazla eğitime milli gelirden pay ayıran ülke yok. Eğitimde en büyük yatırımı öğretmene yaptık. Öğretmenlerimizin özlük haklarını da iyileştirdik. Türkiye'de yapılan en iyi şeylerden biri eğitimdir. Önce eğitim, eğitimden sonra diğer alanlarda başarı yakalanabilir. Türkiye'de en iyi giden şeylerden biri eğitimdir bunu da evlatlarınıza bakıp görebilirsiniz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mili Eğitim Bakanı İsmet YılmazMaltepe İmamet Hitabet Ve İlmi Araştırmalar VakfıEğitim
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