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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan YGS mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, YGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizlerden bu sınavı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi istiyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan YGS mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, YGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizlerden bu sınavı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi istiyorum." dedi.

11 Mart 2017 Cumartesi 10:50
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan YGS mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yayımladığı mesajda, pazar günü yapılacak YGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi ve sınavın öğrenciler için idealleri yolunda güzel bir başlangıç olmasını temenni etti.

Yılmaz, "Sizlerden bu sınavı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli olma yolunda atacağınız bir adım olarak değerlendirmenizi istiyorum." ifadesine yer verdi.

Öğrencilerin sınavda başarılı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiğine inandığını belirten Yılmaz, "Kendinize bu hususta da güvenin ve başaracağınıza inanın. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazYGSÖSYM
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