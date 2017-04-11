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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl alınacak 20 bin öğretmen için mülakatların yapıldığını, ağustos ayında 10 bin öğretmen alınacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl alınacak 20 bin öğretmen için mülakatların yapıldığını, ağustos ayında 10 bin öğretmen alınacağını bildirdi.

11 Nisan 2017 Salı 14:45
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki halk oylaması çalışmaları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca bir otelde mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli iradeye ve demokrasiye daha uygun olduğunu vurgulayan Yılmaz, 16 Nisan'da 'Evet' çıkması halinde Türkiye'nin istikrara kavuşacağını belirtti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlarınca Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sandık başkanlığı toplantısına da katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hükümetleri döneminde eğitim alanında yapılan yatırımları anlattı.

Yılmaz, bir yılda 30 bin derslik yapıldığını, eğitim kalitesini artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha kaliteli bir eğitim vermek lazım. Daha kaliteli bir eğitim için mutlaka ikili eğitimi kaldırmak lazım. Evlatlarımız alaca karanlıkta okula gitmesin, koşturmaca şeklinde bir ders veriliyor. Bundan dolayı Başbakanımızın talimatıyla ikili eğitimi kaldıracağız. Bunun için 77 bin dersliğe ihtiyacımız var. 55 bin dersliğe 15 büyükşehir de ihtiyaç var. Allah nasip ederse 2019 yılın sonuna kadar bu 77 bin dersliği yaparak Türkiye'yi ikili eğitimden kurtaracağız. Çünkü kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 26'ya düştü. İyi bir yoldayız. 2019'a kadar da bu yolda devam edeceğiz."

Yılmaz, eğitimin kilit taşının öğretmenler olduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:

"Öğretmenlerimizin sayısını artırmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için gereken unsurların birisi de öğretmen başına düşen öğrencisi sayısıdır. Bu da önemli, bizden önce 30'du şimdi 20'ler civarında. Ama bu sayıyı da 20'nin altına düşürmek lazım. 560 binin üzerinde öğretmen alımını gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam. Şu anda dışarıda gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 50 bin öğretmeni eğitim ailemizle buluşturduk. 30 bininin atamasını şubatta yaptık. Oryantasyon eğitimine tabi tuttuk, öğrencileriyle buluşturduk. 20 bininin atamasını ekimde gerçekleştirdik. Bir yılda 50 bin öğretmen atadık, bu rakam bazı ülkelerin tüm kamu görevlilerine denk. Bu yıl da 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. Allah nasip ederse Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alacağız. Dolayısıyla istiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazSivasöğretmen AlımıAK Parti
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