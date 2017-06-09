Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98943
ALTIN
144.584
DOLAR
3.5389
STERLIN
4.5068
EURO
3.9626
Santa Fe
Santa Fe
5 ayda hafız oldu
5 ayda hafız oldu
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine...
KIZILAKBABA AMELİYAT EDİLDİ. HAYVANLAR ALEMİ ...
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT...
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'LYS' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yarın başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına ilişkin, "Sizlerden bu sınavı, gelecek yolunda attığınız bir adım ve güzel bir başlangıç olarak değerlendirmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'LYS' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yarın başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına ilişkin, "Sizlerden bu sınavı, gelecek yolunda attığınız bir adım ve güzel bir başlangıç olarak değerlendirmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

09 Haziran 2017 Cuma 15:42
17 Okunma
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'LYS' mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 10-18 Haziran 2017 tarihleri arasında 5 oturumda gerçekleştirilecek Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Mesajında öğrencilere, "Yarınlarımıza yön verecek sevgili öğrencilerimiz" diye seslenen Yılmaz, "Sizlerden bu sınavı, yükseköğretim hayatınızla ilgili hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak gelecek yolunda attığınız bir adım ve güzel bir başlangıç olarak değerlendirmenizi istiyorum. Siz gençlerimiz, bizler için de çok kıymetlisiniz." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir sınav asla sizin değerinizi belirlemeyecektir"

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu ve güçlü yarınları inşa edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Unutmayın ki gireceğiniz tüm sınavlar, başarı yolunda yalnız birer basamaktır ve sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav asla sizin değerinizi belirlemeyecektir. Uzun ve yorucu bir süreçte büyük bir azim ve özveriyle bu sınava hazırlandınız ve elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Stresten uzak, dinlenmiş ve olumlu düşünceler içerisinde gireceğiniz bir sınavda daha başarılı olacağınızı unutmayın. Sınav günü sürecinizi olumsuz etkilememesi açısından da zamanı doğru değerlendirmeli, tüm tedbirlerinizi almalı ve sınava geç kalma riskini ortadan kaldırmalısınız."

Gençlere, başaracaklarına olan inançlarını ve öz güvenlerini hiç kaybetmemeleri önerisinde bulunan Yılmaz, "Şunu bilin ki her zaman yanınızda olan aileleriniz ve tüm sevenleriniz bu süreçte de yanınızda olacak ve size destek verecektir. Eğitim hayatınız boyunca gösterdiğiniz gayretin karşılığını alarak belirlediğiniz hedeflere ulaşabileceğiniz başarılı bir sınav süreci geçirmenizi diliyor, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazLYSEğitimSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ayda hafız oldu
5 ayda hafız oldu
Öğretmenlere yönelik 2023 vizyonu belirlendi
Öğretmenlere yönelik 2023 vizyonu belirlendi
LYS günü nüfus müdürlükleri açık olacak
LYS günü nüfus müdürlükleri açık olacak
LYS maratonu başlıyor
LYS maratonu başlıyor
2017 AÖF final sınav sonucu ne zaman açıklanır?
2017 AÖF final sınav sonucu ne zaman açıklanır?
YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın sona erecek
YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın sona erecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ