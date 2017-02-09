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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız." dedi.

09 Şubat 2017 Perşembe 14:40
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AA

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmazöğretmen Alımı
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