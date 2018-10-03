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Mesleki eğitime ulusal yeterlilik değerlendirmesi

Meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerindeki programların uyumu masaya yatırıldı, mesleki eğitim merkezlerindeki 22 dal programında güncelleme yapılması kararlaştırıldı.

Mesleki eğitime ulusal yeterlilik değerlendirmesi

Meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerindeki programların uyumu masaya yatırıldı, mesleki eğitim merkezlerindeki 22 dal programında güncelleme yapılması kararlaştırıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:51
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Mesleki eğitime ulusal yeterlilik değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin eğitim aldığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerindeki tüm programların Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerle uyumunu masaya yatırdı.

MEB'de, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılan tüm alan ve dal programlarının Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere uyumunda atılacak adımlarla ilgili paydaşlarla toplantı yapıldı. Toplantıya, MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MYK yetkilileri katıldı.

Toplantıda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan 53 alan ve 199 dal programının tamamına yürürlüğe giren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin yansıtıldığı ve bu anlamda bir güncelleme ihtiyacı olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimin de incelendiği toplantıda, mesleki eğitim merkezlerinde sunulan 27 alan ve 140 dal programından 27 alan ve 118 dal programına Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikler'in (161 UY) yansıtıldığı, ancak 22 dal programı ile ilgili ise güncelleme ihtiyacının olduğu belirlendi.

MEB ve MYK yetkilileri, "ortak bir çalışma yaparak ekim sonuna kadar bu güncellemeleri tamamlama" kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3 bin 315 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 1 milyon 394 bin 729 öğrenci ve 323 mesleki eğitim merkezinde ise 103 bin 491 olmak üzere toplam 1 milyon 498 bin 220 öğrenci mesleki eğitim alıyor.

Toplantıya, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, MYK Başkanı Adem Ceylan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Şennur Çetin, Recep Altın, Belma Güngör, Halil İbrahim Kahraman, İsmail Güler, Süleyman Akgül, Yusuf Çidem, Ertuğrul Gergil, M. Salih Canbal ve MYK Daire Başkanları Osman Seçkin Akbıyık, Mehmet Ordukaya ve Yaprak Akçay Zileli katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBMYK
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