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Meslek öğrenmek isteyenler için yaş ve takvim şartı kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarda takvim ve yaş şartı kaldırıldı

Meslek öğrenmek isteyenler için yaş ve takvim şartı kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarda takvim ve yaş şartı kaldırıldı

18 Ağustos 2017 Cuma 19:03
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Meslek öğrenmek isteyenler için yaş ve takvim şartı kaldırıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), takvim ve yaş şartının kaldırıldığı usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerine meslek öğrenmek isteyen herkesin yıl boyu kayıt yaptırabileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce mesleki eğitim merkezlerine kayıtların her yıl temmuz, ağustos, eylül ayları ile ocak ayında yapıldığı hatırlatıldı.

Yapılan mevzuat değişiklikleri ile herhangi bir takvime bağlı olmadan yıl boyu ve sürekli yapılabilmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, kayıtlarda 18 yaş koşulunun da kaldırıldığı ve meslek öğrenmek isteyen herkesin merkezlere yıl boyu kayıt olabileceği belirtildi.

Mesleki eğitim merkezlerinin önünde "zaman engeli" olarak bilinen hem işletmelerin hem de öğrencilerin önündeki bürokratik engellerin kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, bu sayede işverenin, ihtiyacı olan öğrenciye her an kolaylıkla ulaşabileceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBMeslek EğitimiEğitim
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