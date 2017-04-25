MEB özel öğretim kurslarını mercek altına aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dershanelerin dönüşümünün ardından tanımlanan özel öğretim kurslarının 1 Ağustos 2017'den sonra "bir" bilim grubunda faaliyet gösterip göstermediği, elektronik takip sistemi ile denetlenecek.

Denetimler sonucunda, dershane gibi çalışma eğiliminde olan, bilim grubu sınırlamasına riayet etmeyen kurumlara para, sonrasında ise kapatma cezası verilecek.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinin bir kısım maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından, Ağustos 2015'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanımlanan "özel öğretim kursları" mercek altına alınıyor.

1 Ağustos son tarih

Kanuni düzenleme gereğince daha önceden açılmış olup halen birden fazla bilim grubuyla faaliyet gösteren kursların, 1 Ağustos 2017'ye kadar yapılarını "bir" bilim grubunda faaliyet gösterecek hale getirme zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlık yetkilileri, bu tarihten sonra özel öğretim kurslarının, elektronik takip sistemi üzerinden (MEBBİS) oluşturulan e-yaygın modülünden takip edileceğini ve dershane gibi çalışma eğiliminde olan, bilim grubu sınırlamasına riayet etmeyen kurumlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Yetkililer, bir özel öğretim kursunun hangi bilim grubunda faaliyet göstermek üzere Bakanlıktan onay almışsa faaliyetini sadece o bilim grubunda yürütmesi ve başka branşlardan öğretmen istihdam etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bir bilim grubu dışında faaliyet göstermekte ısrar eden özel öğretim kursları, elektronik ortamda denetlenecek. Bakanlık, "bir" bilim grubunda onay alan özel öğretim kurslarına, başka branşlardan öğretmen istihdam edilmesine izin vermeyecek.

Belirtilen sınırların dışında faaliyet gösteren kurumlara kanun gereği idari para cezaları uygulanacak, sonrasında aynı şekilde faaliyet göstermeleri halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

Özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebilecekleri alan, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe gruplarından sadece biri olabilecek.