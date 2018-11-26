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MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı

Milli Eğitim Bakanlığının elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirilerek, tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren "https://mebbis.meb.gov.tr" adresinden erişim sağlanacak.

MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı

Milli Eğitim Bakanlığının elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirilerek, tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren "https://mebbis.meb.gov.tr" adresinden erişim sağlanacak.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:14
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MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi. Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere bugünden itibaren "https://mebbis.meb.gov.tr" adresinden erişim sağlanacak.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı, sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapıyor.

MEB, bu kapsamda, e-Okul, MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS), Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı hizmetler sunuyor.

Bakanlığın her bir elektronik sistemine bugüne kadar farklı platformlardan giriş yapılıyordu. Yeni bir çalışmayla Milli Eğitim Bakanlığının elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi. Platforma "https://mebbis.meb.gov.tr" adresinden bugünden itibaren erişim sağlanabilecek. Platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı için e-Devlet şifreleri de kullanabilecek.

Sistemleri 74 bin kurum kullanıyor

MEB bilişim sistemleri, 1 milyon üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve velileri tarafından kullanılıyor.

2023 Eğitim Vizyonu'nda mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilerek başta okullar olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükünün azaltılması öngörülmekteydi. Yapılan çalışma, bu hedef doğrultusundaki ilk adımı oluşturuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBBilişim Portalı
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