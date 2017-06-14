Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99315
ALTIN
143.408
DOLAR
3.5186
STERLIN
4.4880
EURO
3.9459
'Eşek cezasına eşek hediye'
'Eşek cezasına eşek hediye'
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Organıyla umut oldu
Organıyla umut oldu
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı

MEB'in e-Soru bankasına rekor ilgi

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan elektronik soru (e-Soru) bankasındaki kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavları, 60 milyon 890 bin kez indirilerek bu alanda adeta rekor kırdı.

MEB'in e-Soru bankasına rekor ilgi

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan elektronik soru (e-Soru) bankasındaki kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavları, 60 milyon 890 bin kez indirilerek bu alanda adeta rekor kırdı.

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:24
4 Okunma
MEB'in e-Soru bankasına rekor ilgi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar, dersler ve ders saatleri çerçevesinde 5-12'nci sınıf kademelerindeki öğrenciler ile lise mezunları için hazırlanan kazanım kavrama testleri büyük ilgi gördü.

Kazanım kavrama testleri 55 milyon, değerlendirme sınavları ise 5 milyon 890 bin kez indirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavlarına, "http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar" adresinden PDF formatında ücretsiz erişilebiliyor.

Testler, ortaokul, lise ve mezun düzeylerinde hazırlanıyor

Kazanım kavrama testleri ve değerlendirme sınavları, ortaokul ve lise düzeyindeki derslerden hazırlanıyor, lise son sınıf ve mezun grup düzeyinde de Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) grupları biçiminde planlanıyor. Testlere ait model çözümlemeler, cevap anahtarıyla birlikte veriliyor.

e-Soru bankası

2016-2017 eğitim-öğretim yılı çalışmaları kapsamında, 87 farklı dersten üretilen toplam 45 bin sorudan 32 bin 328'i kazanım kavrama testleri için 5 bin 700 soru ise değerlendirme sınavları için kullanıldı.

Kazanım kavrama testleri ve değerlendirme sınavları, ölçme niteliklerine uygun soru üretme amacıyla hazırlanıyor. Sorular, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlerce oluşturulurken, ölçme-değerlendirme uzmanı ve branş akademisyenlerinin onayı alındıktan sonra e-Soru bankasına yükleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıE-Soru BankasıEğitimSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beykoz'un 'Mozart'ı için YÖK'e talep
Beykoz'un 'Mozart'ı için YÖK'e talep
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
LYS-4 sosyal bilimler sınavı başladı
LYS-4 sosyal bilimler sınavı başladı
5 ayda hafız oldu
5 ayda hafız oldu
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'LYS' mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'LYS' mesajı
Öğretmenlere yönelik 2023 vizyonu belirlendi
Öğretmenlere yönelik 2023 vizyonu belirlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ