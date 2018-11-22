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MEB dört beceride Türkçe sınav yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçmeye yönelik Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını bildirdi.

MEB dört beceride Türkçe sınav yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçmeye yönelik Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını bildirdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:15
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MEB dört beceride Türkçe sınav yapacak

ANKARA 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürekli iyileştirmek ve yeni yaklaşımları kullanmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Suriyelilere yönelik Türkçe öğretiminde bu sınavları kullanmayı planlıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizin ana dil becerilerini ölçmek için de yaygın bir şekilde kullanacağız. Ölçemediğimiz süreçleri iyileştiremeyiz. Dille ilgili dört beceriyi birlikte ölçeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu amaçla 81 ilimizdeki mevcut elektronik sınav merkezlerimizi kullanacağız. Ayrıca tüm illerimizde ölçme ve değerlendirme merkezlerimizin kurulumunu bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkezlerimizi de bu süreçte aktif kullanacağız."

Türkçe sınav yapma deneyimleri kurumlar arasında paylaşılacak

Bu arada Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında Türkçe sınav ile ilgili ilk toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Nilgün Çalışkan, MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, ilgili daire başkanları ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda, her kurumun mevcut bilgi ve deneyimleri paylaşıldı.

Bundan sonraki süreçte bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşımının sürdürülmesi ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması kararlaştırıldı.

Dört beceriyi birlikte ölçmek için sınav yapan bir kurum bulunmadığı göz önüne alındığında bu projenin büyük bir açığı kapatması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBZiya SelçukSınav
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