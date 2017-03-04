Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89722
ALTIN
147.319
DOLAR
3.7202
STERLIN
4.5567
EURO
3.9313
Makarnada iç tüketim rekoru
Makarnada iç tüketim rekoru
Hayvancılığa destek
Hayvancılığa destek
4 Türk sporcu finalde
4 Türk sporcu finalde
Şehirli çoban
Şehirli çoban
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı

MEB'den YGS'ye hazırlık için 3. deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik YGS 3. Değerlendirme Sınavı erişime açıldı.

MEB'den YGS'ye hazırlık için 3. deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik YGS 3. Değerlendirme Sınavı erişime açıldı.

04 Mart 2017 Cumartesi 13:38
26 Okunma
MEB'den YGS'ye hazırlık için 3. deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 3. Değerlendirme Sınavı erişime sunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf ve mezun öğrencilerin üniversite hazırlık sürecinde genel başarı düzeylerini ölçmek, sınav kaygılarını düşürmek ve sınav pratiği oluşturmak amacıyla hazırlanan YGS 3. Değerlendirme Sınavı, dün itibarıyla yayımlandı.

Tüm sınıf düzeylerinde hazırlanan kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavlarına "http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar" adresinden erişilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBYükseköğretime Geçiş SınavıYGS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YGS günü başkentte nüfus müdürlükleri çalışacak
YGS günü başkentte nüfus müdürlükleri çalışacak
YGS giriş belgeleri erişime açıldı
YGS giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS branş sıralamaları yayınlandı
KPSS branş sıralamaları yayınlandı
"Türkiye'nin büyümesinde aktif rol oynayacağız"
"Türkiye'nin büyümesinde aktif rol oynayacağız"
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
FATİH Projesi için 58 ihale
FATİH Projesi için 58 ihale

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ