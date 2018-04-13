Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109988
ALTIN
176.061
DOLAR
4.0809
STERLİN
5.8316
EURO
5.0330
BİSİKLET DOSTLUĞU
BİSİKLET DOSTLUĞU
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak

MEB'den sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı bir internet sitesinde yer alan "Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

MEB'den sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı bir internet sitesinde yer alan "Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

13 Nisan 2018 Cuma 13:36
0 Okunma
MEB'den sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün bir internet sitesinde yer alan "Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" başlıklı haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Toplantının yeri başta olmak üzere, iddiaların tamamı kaos üretmek ve güveni zedelemek amacıyla kurgulanmıştır." denildi.

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili mülakat sürecinin belirlenen usul ve yöntemlere göre yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim ailemize katmak için sabırsızlıkla beklediğimiz yeni çalışma arkadaşlarımızın seçimi için Bakanlığımız, gerekli bütün önlemleri almıştır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz, eğitimin temel taşı öğretmenlerimize ve öğretmenlik mesleğinin kutsallığına gölge düşürmeyi amaçlayan bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Sözlü sınavlar boyunca şaibeye meydan verecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Bu asılsız iddialarla ilgili olarak yargı süreci başlatılacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Başta öğretmen adaylarımız olmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS ile ilgili veli ve öğrencilerin yapması gerekenler
LGS ile ilgili veli ve öğrencilerin yapması gerekenler
TÜRKONFED STEM Anadolu Öğrencileri Girişim Projelerini İş Dünyasına Sunacak
TÜRKONFED STEM Anadolu Öğrencileri Girişim Projelerini İş Dünyasına Sunacak
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Gözde özel liseler MEB'in merkezi sınavı ile öğrenci alacak
Gözde özel liseler MEB'in merkezi sınavı ile öğrenci alacak
ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı
ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı
Havayolu yolcu sayısı 3 ayda 43 milyonu geçti
Havayolu yolcu sayısı 3 ayda 43 milyonu geçti
İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 9 Nisan’da Tanıtılacak
İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 9 Nisan’da Tanıtılacak
"80 yılda yapılan derslikten daha fazlasını yaptık"
"80 yılda yapılan derslikten daha fazlasını yaptık"
Üniversite kampüslerinde 'kritik eşik' uyarısı
Üniversite kampüslerinde 'kritik eşik' uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ