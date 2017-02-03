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MEB'den 'seçmeli ders' yazısı

MEB, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin seçmeli dersleri için okul yönetimlerinin en fazla 10 farklı ders belirleyeceği ve ikinci dönemin ilk haftasında ilan edileceğini bildirdi.

MEB'den 'seçmeli ders' yazısı

MEB, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin seçmeli dersleri için okul yönetimlerinin en fazla 10 farklı ders belirleyeceği ve ikinci dönemin ilk haftasında ilan edileceğini bildirdi.

03 Şubat 2017 Cuma 16:26
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MEB'den 'seçmeli ders' yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünüce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin belirlenmesine ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlığa bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçiminde, okul yönetimleri, okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişimin desteklenmesi ve yapılmakta olan müfredat değişikliği ve eğitim politikalarının gelecek vizyonunu dikkate alacak.

Gerekli bilgilendirmeler yapılacak

Okul yönetimince en fazla 10 farklı seçmeli ders belirlenecek. Seçilen bu dersler ikinci dönemin ilk haftasında e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar, okul müdürlüklerince ikinci dönemin ilk haftasında öğrencilere ve velilere duyurulacak. Sınıf rehber öğretmeni, rehberlik öğretmeni ile branş öğretmenlerince öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-okul sistemine işlenecek.

Öğrenci sayısı azalsa bile dersler devam edecek

Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre haftalık kaç saat ile kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecek. 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası içerisinde yapılacak.

En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders ve bunların öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile öğretim yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBEğitimMilli Eğitim Bakanlığı
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