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MEB'den özel kurslara 'müfredat' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel kursları, dershane mantığına kapı aralayacak ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamamaları konusunda uyardı.

MEB'den özel kurslara 'müfredat' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel kursları, dershane mantığına kapı aralayacak ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamamaları konusunda uyardı.

20 Haziran 2017 Salı 10:15
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MEB'den özel kurslara 'müfredat' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "çeşitli kurslar" olarak faaliyet gösteren kişisel gelişim, meslek edindirme ve yetenek kurslarını, dershane mantığına kapı aralayacak ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamamaları konusunda uyardı.

Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, programları MEB tarafından onaylanan "çeşitli kurslar" adı altında yabancı dilaçıköğretimKPSS hazırlıkbilgisayar kursu gibi isimler ile "kişisel gelişim", "meslek edindirme" ve "yetenek" kursu açılabiliyor.

Son dönemde, "çeşitli kurslar" adı altında faaliyet gösterenler arasında, dershane mantığına kapı aralayacak şekilde "matematiksel yetkinlik", "fen ve teknolojideki temel yeterlilikler", "sosyal ve beşeri yetkinlikler", "ana dilde iletişim", "öğrenmeyi öğrenme" başlıklarıyla ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamaya çalışanlar tespit edildi.

Amacı dışında faaliyet gösteren kurumlara müeyyide uyarısı

Bakanlık, illere, bu kurumlara yönelik kendi programları çerçevesinde hareket etmeleri ve amacı dışında program uygulamamaları konusunda uyarılar içeren bir yazı gönderdi. 

Çeşitli kursların kendi kurum türlerinin tanımlarında yer alan faaliyetler dışında hizmet sunamayacakları, uyguladıkları programların amacına, içeriğine ve seviyesine uygun olmayan faaliyetleri de yürütemeyecekleri vurgulanan yazıda amacı dışında faaliyet gösteren kurumların ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacakları hatırlatıldı.

AA

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