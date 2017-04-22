Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
Zirvenin uzağında derbi
Zirvenin uzağında derbi
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban

MEB'den okullara yönetici görevlendirmeye yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

MEB'den okullara yönetici görevlendirmeye yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

22 Nisan 2017 Cumartesi 11:54
56 Okunma
MEB'den okullara yönetici görevlendirmeye yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okullarda yönetici olarak görevlendirileceklerin, yükseköğretim mezunu, değerlendirme başvurusunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapıyor olması gerekecek.

Müdür olarak görevlendirileceklerin yeni düzenlemede belirtilen şartlardan en az birini taşıması istenecek. Bu koşullar ise "müdür olarak görev yapmış olmak", "kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak", "Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak" şeklinde belirlendi.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılığıyla görevlendirileceklerde de "müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış", "Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış", "adaylık dahil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış" olma koşullarından en az biri aranacak.

Okullarda yönetici atamaları için kurulacak değerlendirme komisyonu yönetici adaylarını Bakanlıkça belirlenen "Yönetici Değerlendirme Formu" üzerinden ele alacak.

Sözlü sınav komisyonu ise sözlü sınav sorularını hazırlayacak veya hazırlatacak. Sözlü sınavlar, "Sözlü Sınav Formuna" göre yapılarak değerlendirilecek.

Görevlendirmeler nasıl olacak?

Yönetici görevlendirmeleri, belirlenen form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacak. Yönetici görevlendirilmek isteyenlere yönelik duyuru, değerlendirme tarihinden en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla görev yapılamayacak

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve değerlendirme başvurusunda belirttiği yöneticilik görevi için eğitim kurumu tercihinde bulunma hakkına sahip olacak. 

Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 6 ay süreyle geçerli sayılacak.

Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak. Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla 4 yıldan fazla, 8 yıldan az görev yapanlardan, aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, 8 yılın dolduğu tarih itibarıyla bu yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBOkullara Yönetici Görevlendirmeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nde değişiklik
Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nde değişiklik
MEB burslusu adayların tercih süreci başladı
MEB burslusu adayların tercih süreci başladı
İmam hatip liselerinin TÜBİTAK başarısı
İmam hatip liselerinin TÜBİTAK başarısı
ÖSYM'den LYS başvuruları için kamu spotu
ÖSYM'den LYS başvuruları için kamu spotu
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması
YÖK Başkanı Saraç YÖKDİL anket sonuçlarını açıkladı
YÖK Başkanı Saraç YÖKDİL anket sonuçlarını açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ