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MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığınca, örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarılı sayılacak.

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığınca, örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarılı sayılacak.

06 Temmuz 2017 Perşembe 16:13
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MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü ve özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri, talep üzerine, devamlı öğrenciler gibi başarılı sayılarak işleme tabi tutulacak.

İlgili yazı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla illere gönderildi.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2017 18:13
Anahtar Kelimeler:
İsmet YılmazMEBMilli Eğitim Bakanlığı
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