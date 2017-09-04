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MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl müfredata eklenen "kodlama" dersinde kolaylık sağlaması için oyun ve animasyonlarla desteklenmiş yeni eğitim materyalleri www.eba.gov.tr/kod adresli internet portalından erişime açıldı.

MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl müfredata eklenen "kodlama" dersinde kolaylık sağlaması için oyun ve animasyonlarla desteklenmiş yeni eğitim materyalleri www.eba.gov.tr/kod adresli internet portalından erişime açıldı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 11:59
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MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal

ANKARA - MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların algoritmik düşünce kabiliyetleri kazanmalarına, geleceğe dönük tasarım yapmalarına, problemleri algoritmik düşünce ile çözebilmelerine yönelik değişikliklerin ilkokul 4. sınıftan itibaren çeşitli kademelerde yeni müfredatta yer aldığını hatırlattı. 

Bunun için bazı kademelerde kodlama dersinin eklendiğine işaret eden Tırnakçı, "Biz de YEĞİTEK olarak öğrencilerimizin kodlama derslerinde ve ders dışında ihtiyacı olabilecek materyalleri bir arada bulabilecekleri bir web portalı açtık. Bu web portalı EBA'da 'kodlama' başlığıyla yayına girdi. Bu kapsamda, genelde bilgisayar bilimleri eğitimini özelde kodlama eğitimini desteklemek için Bakanlığın geliştirdiği materyallerin yanı sıra Scratch, Alice ve Blockly isimli blok tabanlı programlama araçlarına öğrenci ve öğretmenlerimizin ulaşmaları için imkan sağlandı." bilgisini paylaştı.

"Oyun tabanlı başlıyor, sonu kodlamaya gidiyor"

Tırnakçı, internet portalında oyun tabanlı başlayan ve sonu kodlama ile biten uygulamalar bulunduğunu anlattı.

Geleneksel programlama dillerinin aksine kullanıcının, istediği fonksiyonları fare ile tıklayıp sürükleyerek animasyonlar, oyunlar ve hikayeler yaratabilmesine olanak sağlayan uygulamaların öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde tasarlandığını belirten Tırnakçı, "Özellikle okuma yazma bilmeyen küçük yaştaki öğrencilerin kodlamayı kolaylıkla öğrenmelerini sağlıyor. Bu kapsamda, geliştirdiğimiz materyallerle öğrencilerin oyun ve animasyonlar yoluyla önce algoritma, devamında da kod yazmayı öğrenmesini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Tırnakçı algoritma öğrenmek isteyen bir öğrencinin bu portala girerek kendi kendine bu beceriyi kazanıp kazanamayacağına ilişkin soruyu "Kesinlikle öğrenebilir. Örneğin, bu portalda kullandığımız sayfalardan birinde bulmaca var. Çocuk bulmaca çözerken algoritmayı kullanıyor. Bu sırada yanda algoritma araçları bulunuyor ve bu araçları kullanarak ancak çözüme gidebiliyor. Bulmaca doğru çözüldüyse 'kod üret' talimatı verildiğinde kod üretiliyor." şeklinde yanıtladı.

"Amaç, tam teşekküllü kod eğitimi"

Tırnakçı, algoritma yazmak isteyen bir öğrencinin www.eba.gov.tr/kod adresi üzerinden sıfır düzeyinden kodlamaya kadar "düşün, tasarla ve kodla" olmak üzere 3 seviyede eğitim alabildiğini belirtti.

Temel ve orta düzeyde algoritma oluşturmayı öğrettikten sonra, öğrencilerin kodlama aşamasına geçişleri için de materyallerin hazırlandığına dikkati çeken Tırnakçı, "Programlamanın temelinde önce problemi tespit ve sonra nasıl çözüleceğinin tasarımı vardır, yani algoritma doğru kurgulanırsa problem çözülmüş demektir. Daha sonra kodlama dillerine geçilir. Biz algoritmayı oluşturma ve problemi çözme düzeyine kadar öğrencileri getiriyoruz. Daha sonra kodlamada diğer dilleri de üretecek hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yani tam teşekküllü bir kod eğitimi vermeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının, portalın öğrenci ve öğretmenlerin kodlama derslerinde de kullanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Tırnakçı, bu nedenle tüm materyallerin sisteme eklendiğini ve portalı geliştirmeye devam ettiklerini, önümüzdeki dönemde yeni eklentilerle daha fazla materyale erişim imkanı sağlayacaklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBKodlamaMilli Eğitim Bakanlığı
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