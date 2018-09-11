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MEB'den 'karma eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir." denildi

MEB'den 'karma eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir." denildi

11 Eylül 2018 Salı 14:17
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MEB'den 'karma eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bazı medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

MEB tarafından, bazı basın organlarında yer alan, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitimin sonlandırıldığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nin değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellendiği belirtilerek, "Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır." maddesinin Danıştay İdari Mahkemesince alınan 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırıldığı vurgulandı.

Önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için "Karma eğitim" ifadesine yer verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirtilerek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir. Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesine göre, 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.' hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBEğitimKarma Eğitim
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