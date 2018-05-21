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MEB'den isteyen özel okullara 'Arapça' öğretim programı

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okulların talepleri doğrultusunda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflara yönelik "Özel Öğretim Kurumları Arapça Öğretim Programı" hazırlandı.

MEB'den isteyen özel okullara 'Arapça' öğretim programı

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okulların talepleri doğrultusunda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflara yönelik "Özel Öğretim Kurumları Arapça Öğretim Programı" hazırlandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:20
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MEB'den isteyen özel okullara 'Arapça' öğretim programı

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığın (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre bakanlık, kamuoyunun ve öğretim kurumlarının talep ve beklentileri doğrultusunda eğitim programlarını geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce daha önce Özel Öğretim Kurumları okul öncesi, ilkokullar İngilizce ve Kur'an-ı Kerim programları yayınlanmıştı.

Öğrencilerin pedagojik ilkeler çerçevesinde Arapça öğrenimlerini sağlamak amacıyla da okul öncesi, ilkokul 1. sınıflara yönelik "Özel Öğretim Kurumları Arapça Öğretim Programı" hazırlandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen program, isteyen okullar tarafından uygulanabilecek.

Böylece daha önce onaylanan 2'nci sınıftan itibaren 8'inci sınıfa kadar olan bütün sınıflarda Arapça programı özel okulların Arapça öğretim programı tamamlanmış oldu. Bu kapsamda, isteyen özel okullar gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi ve ilkokulun bütün sınıflarında Arapça eğitimi verebilecek.

Suriyeli ailelerin çocuklarına kendi dillerini öğrenme fırsatı

Bakanlıkça özel okullar için Arapça programının yayınlanması ile özellikle Suriyeli ailelerin çocuklarının, Türkçe'nin yanında kendi dilleri olan Arapça'yı da öğrenmeleri sağlanmış olacak.

Bunun yanında programın başta Irak, Suriye, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Arapça konuşulan diğer ülkeler ile artan kültürel, siyasi, ekonomik ilişkilere önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

Hazırlanan Arapça programları ile bu dili öğrenmeye ilgi duyan, tüm iletişim ortamlarında kullanabilen, kendini tanıyan, ihtiyaçlarını fark eden, düşünen, problem çözebilen, yaratıcı, girişimci ve gelişime açık bireylerin yetiştirmesi hedefleniyor.

Program hazırlanırken öğrencilerin, duyusal, görsel, işitsel öğrenme becerileri, somut kavram algılama becerileri, bireysel ve grupla öğrenme becerileri, ortak iş yapma ve yardımlaşma becerileri de dikkate alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBArapça Eğitimi
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