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MEB atanacak öğretmenlerin atama takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.

MEB atanacak öğretmenlerin atama takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.

17 Şubat 2017 Cuma 15:18
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MEB atanacak öğretmenlerin atama takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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