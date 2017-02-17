MEB atanacak öğretmenlerin atama takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.