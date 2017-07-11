LYS sonuçları için heyecan dorukta

Günlerdir merakla beklenen LYS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde verdiği bilgilere göre 11 TemmuzSalı (bugün) açıklanacak. ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ilan edilecek olan LYS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise henüz netleşmedi. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile girerek yapabilecekler. Tercihlerin açıklanmasının ardından da üniversiteler için kayıt dönemine girilecek.

LYS puan hesaplama aracıyla hangi türdeki LYS puanlarını hesaplayabilirim?

Hesaplama.net LYS puan hesaplama aracıyla YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, MF 1, MF 2, MF 3, MF 4, TM 1, TM 2, TM 3, TS 1, TS 2, DİL 1, DİL 2 ve DİL 3 puan türündeki LYS puanlarınızı hesaplayabilirsiniz.

LYS 1: Sınav süresi 120 dakikadır. Soru adedi 80 tanedir. Dersler: Matematik, Geometri.

LYS 2: Sınav süresi 135 dakikadır. Soru adedi 90 tanedir. Dersler: Fizik, Kimya, biyoloji

LYS 3: Sınav süresi 120 dakikadır. Soru adedi 80 tanedir. Dersler: Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya(I).

LYS 4: Sınav süresi 135 dakikadır. Soru adedi 90 tanedir. Dersler: Tarih, Coğrafya(II), Felsefe

LYS 5: Sınav süresi 120 dakikadır. Soru adedi 80 tanedir. Dersler: Yabancı Dil

TERCİHLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Tercih listesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, başarı sırasıdır. Tercihler, üniversitelerin başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılmalıdır. Çünkü ÖSYM, tercih yapan adayların başarı sıralamasını dikkate alarak yerleştirme işlemini gerçekleştirir.

Üniversite tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu incelendikten sonra yapılmalıdır.

Tercihler yapılırken puan yettiği için tercih yapılmamalıdır. Tercihler, adayın hedefleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Üniversitelerin yeni açılan bölümleri için başarı sıralaması kılavuzda yer almaz. Adaylar yeni açılmış olan bölümler için tercih yapacakları zaman benzer bölümler ve benzer düzeydeki üniversiteler ile kıyaslamalıdırlar.

ÖSYM bazı bölümler için bazı bölümlere yönelik olarak baraj sıralaması uygulamasını başlattı. Bu uygulama kapsamında, bazı bölümleri tercih edecek olan adayların ÖSYM tarafından belirlenen başarı sıralaması içerisine girmesi gerekiyor.

Tercih edilen bölüm kapsamında yapılacak olan meslek ömür boyu yapılacak. Bu nedenle adayın sadece puanı yettiği için tercih yapılmamalıdır. Tercih yaparken adayların bu noktaları göz önüne alarak tercih işlemlerini yapması gerekiyor.