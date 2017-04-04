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LYS başvuruları başladı

Üniversiteye girişte ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (2017-LYS) başvurular başladı.

LYS başvuruları başladı

Üniversiteye girişte ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (2017-LYS) başvurular başladı.

04 Nisan 2017 Salı 15:00
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LYS başvuruları başladı

Üniversiteye girişte ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (2017-LYS) başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında gerçekleştirilen 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS), puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, 2017-LYS'ye başvurabilecek.

LYS, 81 il merkezi ile Lefkoşa'nın yanı sıra belirlenen 34 ilçe sınav merkezinde birden fazla oturumda yapılacak.

LYS'ye girmek isteyenlerin, bugünden itibaren 17 Nisan'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan'da mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan'da saat 23.59'da sona erecek.

Beş ayrı dalda düzenlenen LYS kapsamında sınav yapılacak alanlar, tarihleri ve saatleri şöyle:

Matematik Sınavı (LYS-1) 11 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 14.30

ÖSYM, LYS adaylarına yönelik saat 10.00'da başlayan sınavlarda saat 09.45'ten sonra, saat 14.30'da başlayan sınavda saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu.

Bu yıl ilk defa 2017-LYS'lerde kısa cevaplı sorular da yer alacak. Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan ve kodlanan sorulardan oluşacak.

Kayıt işlemleri

ÖSYM, başarısız kayıt işleminden sorumlu olmayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini yaptıktan sonra sınava ilişkin bilgilerini başvuru süresi içinde (4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında) ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile değiştirebilecek.

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra, bu bilgilerde değişiklik yapılamayacak.

ÖSYS Kılavuzu, LYS'lere ilişkin tüm ilke ve kuralları, başvuru işlemi aşamalarını kapsadığından, başvurudan önce kılavuzun dikkatle incelenmesi gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
üniversiteLisans Yerleştirme SınavlarıLYSÖSYS
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