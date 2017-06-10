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Demet Bölükbaş

LYS-4 sosyal bilimler sınavı başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumu (LYS-4) başladı.

LYS-4 sosyal bilimler sınavı başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumu (LYS-4) başladı.

10 Haziran 2017 Cumartesi 10:51
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LYS-4 sosyal bilimler sınavı başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumu (LYS-4) başladı.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 538 bin 885 aday başvurdu. Sınav, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce, adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.

LYS-4'te tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testleri yer alıyor.

Adaylar, tarih testinde 44 soruyu 65 dakikada, coğrafya-2 testinde ise 14 soruyu 20 dakikada cevaplayacak.

Felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecek. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kağıdı kullanılacak.

3 açık uçlu soru

Tarih testi ve coğrafya-2 testlerinde birer soru, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan bir soru, kısa cevaplı olacak.

Adaylar bu soruların yanıtını, cevap kağıdının ilgili alanında (cevap kağıdının ön ve arka yüzünde) yazacak ve kodlayacak. Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler, optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru yazılan ancak kodlanmayan veya yanlış ve eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.

Adaylar, birinci ve ikinci testin (tarih testi ve coğrafya-2 testi) cevaplama süresi içinde, üçüncü testin (felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
LYSLYS-4 Sosyal Bilimler SınavıEğitimSınav
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