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Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak.

Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:20
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Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak.

Bakanlığın resmi internet sitesinde "lise yerleştirmeleri nasıl yapıldı" başlıklı infografik paylaşıldı.

Buna göre, bugün açıklanan sınav puanıyla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne dayalı yapılırken eşitlik durumunda ise ortaokul başarı puanı yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi.

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemlerinde, kayıt alanı içindeki okullara yerleştirme esas alındı. Kayıt alanı içerisinden tercih eden öğrenciler yerleştikten sonra boş kontenjan kalmışsa "komşu kayıt alanı" ve "diğer kayıt alanları" sırası kullanıldı.

Kayıt alanı içerisinden aynı okulun kontenjandan fazla tercih edilmesi durumunda ortaokulu ilgili kayıt alanında okuyanlar, bulunma sürelerine göre 8 dönem öncelikli olacak şekilde yerleştirildi. Bu ölçütlerin denkliği durumunda ortaöğretim kurumunu öncelikle tercih eden öğrencilere, öncelik verildi.

Eşitlik durumunda ortaokul başarı puan dilimleri yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi. Eşitliğin devam etmesi halinde devamsızlık kategorileri düşük olan öğrenciler, doğum tarihi açısından yaşça küçük olanlara, öncelik tanındı. Yaşların da eşit olduğu durumda olan tüm öğrenciler, aynı özelliğe sahip üst tercihine yerleşen öğrencilerle aynı ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.

Yerel yerleştirme nasıl yapıldı

Yerel yerleştirmeler de sınavlı yerleştirmeler gibi yazılım aracılığıyla yapıldı ve hiçbir istisnası olmayan biçimde söz konusu yerleştirme prosedürünün dışına çıkılmadı.

Bu yerleştirme puan esaslı yapılmadığından öğrencilerin okullara dağılımı başarı yönünden farklılıklar içeren yapıda oluştu. Yani her okulda çok başarılı ve kısmen daha az başarılı öğrenciler bulunuyor. Bunun öğrencileri olumlu etkileyeceği her okulda başarı odaklı bir eğitime hizmet edeceği öngörüldü.

Öğrencilerin ne kadarı tercih ettiği okula yerleşti

İlk yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yüzde 91'i merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara dağıtıldı.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara 798 bin 926 öğrenci tercihleri doğrultusunda yerleştirildi. Tercih yaptığı halde, 91 bin 687 öğrenci hiçbir tercihine yerleşemedi. Bu öğrenciler için 342 bin 392 boş kontenjan bulunuyor. Ayrıca illerde, daha fazla tercih edilen okul türlerinde kontenjan artırımı konusundaki çalışmalar sürüyor.

Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak

Yerleştirmeye esas nakil süreci 4 dönemde yapılacak. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayanlar için alternatif kontenjanlar bulunuyor. Kontenjan yapısının, tüm öğrencilerin bir okula yerleştirilebileceği kadar hatta daha fazla olduğu bildirildi.

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de nakil için her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için de tercihte bulunabilecek.

Daha önce tercihte bulunmayanlar ne yapacak

İlk tercih döneminde tercih yapmayan öğrenciler de nakil tercihinde bulunabilecekler. Nakil yerleştirme sonuçları her yerleştirmeye esas nakil dönemini takip eden 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde açıklanacak.

Tercihleri doğrultusunda yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde de hiçbir tercihine yerleşemeyen veya hiç tercih yapmayan öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kontenjanlarına yerleşebilmek için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 10-14 Eylül arasında başvurabilecekler.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBEğitimSınav
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