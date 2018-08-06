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Liselere yerleştirmede nakil süreci başladı

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin tercih yapacağı, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin ilki başladı.

Liselere yerleştirmede nakil süreci başladı

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin tercih yapacağı, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin ilki başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:48
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Liselere yerleştirmede nakil süreci başladı

ANKARA

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin tercih yapacağı, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin ilki başladı.

Öğrenciler, ilk nakil dönemi için 10 Ağustos'a kadar tercih yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün başladı.

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini 10 Ağustos'a kadar yapacak.

Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
LiseYerleştirmeNakil Süreci
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