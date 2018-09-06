Liselere yerleştirmede nakil dönemi için son gün

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Dördüncü nakil döneminin tamamlanmasıyla yerleştirmeye esas nakil dönemleri sona erecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.