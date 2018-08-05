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Liseler için 'Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede, "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre, yerel yerleştirmeye esas nakil sırasında, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak.

Liseler için 'Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede, "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre, yerel yerleştirmeye esas nakil sırasında, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:19
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Liseler için 'Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmede, "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu" yayımlandı.

Buna göre, 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen veya yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu olacak.

Farklı okul türü seçme zorunluluğu olmayacak

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil döneminde, kayıt alanından okul seçme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, ilk tercihi kayıt alanından olmak kaydıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

Öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 5'er okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme

Yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihinde bulunabilecek. Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Yerleştikleri okulu değiştirmek için nakil tercihinde bulunan öğrenciler yeni tercihlerine yerleşemezse ilk yerleştikleri okuldaki kayıt hakları saklı tutulacak.

Yerel yerleştirmeye esas nakilde, mezun olan okulda bulunulan dönem sayısına ilişkin kriter kaldırıldı. Yerel yerleştirmeye esas nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Yerleştirme sonuçları

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBEğitimSınav
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