Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100615
ALTIN
140.596
DOLAR
3.5077
STERLIN
4.5479
EURO
4.0016
Herkes İçin Orijinal Sanat 
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında...
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü...

Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puanlar (YEP) yarın saat 10.00'da açıklanacak.

Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puanlar (YEP) yarın saat 10.00'da açıklanacak.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:56
16 Okunma
Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puanlar (YEP) yarın saat 10.00'da açıklanacak.

MEB'in resmi Twitter hesabından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi ortak sınavlara katılan öğrencilerin lise tercihi yaparken kullanacağı YEP'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları yarın saat 10.00'da www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Tercihte bulunan tüm öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıLise TercihleriYEPTemel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş SistemiMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 bin öğretmenin ataması önümüzdeki ay
20 bin öğretmenin ataması önümüzdeki ay
Eğitim kurumlarının açılmasına düzenleme
Eğitim kurumlarının açılmasına düzenleme
Üniversite adaylarına 'eğitim bilgisi seçme işlemi' uyarısı
Üniversite adaylarına 'eğitim bilgisi seçme işlemi' uyarısı
İlkokul birinci sınıfta 'bitişik el yazısı' tercihe bırakıldı
İlkokul birinci sınıfta 'bitişik el yazısı' tercihe bırakıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Prof. Dr. Şerif Mardin TÜBA Şeref Üyesi seçildi
Prof. Dr. Şerif Mardin TÜBA Şeref Üyesi seçildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ