Lise tercihleri için yarın son gün

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri yarın tamamlanacak.

MEB tarafından, adrese dayalı sistemle ve merkezi sınavla öğrenci alacak liseler ile pansiyonlu okullar için 2 Temmuz'da alınmaya başlanan tercihler, yarın saat 17.00'de sona erecek.

Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen yüzde 90 oranında 8'inci sınıf öğrencisi, adrese dayalı sisteme göre yerleşecek.

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokulları, tercih öncelikleri, okul başarı puanları, devamlılık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.