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LGS ile ilgili veli ve öğrencilerin yapması gerekenler

LGS başvuruları başladı. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve EĞitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, Lise Giriş Sınavı ile ilgili öğrenci ve velilerin yapması gerekenleri maddeler halinde sıraladı;

LGS ile ilgili veli ve öğrencilerin yapması gerekenler

LGS başvuruları başladı. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve EĞitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, Lise Giriş Sınavı ile ilgili öğrenci ve velilerin yapması gerekenleri maddeler halinde sıraladı;

13 Nisan 2018 Cuma 12:37
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LGS ile ilgili veli ve öğrencilerin yapması gerekenler

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI

Başvuru Tarihi                                          : 11-18 Nisan 2018

Sınav Giriş Yerlerinin Yayın Tarihi            : 22 Mayıs 2018

Sınav Tarihi                                               : 02 Haziran 2018

Sınav Sonuçlarının İlanı                             : 22 Haziran 2018

Sınav Uygulama Saati                               : Birinci Oturum / Sözel Bölüm

                                                                       09:30-10:45

                                                                  50 Soru/ 75 Dakika

                                                                       (Türkçe, T.C İnkilap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil)

                                                                   İkinci Oturum / Sayısal Bölüm

                                                                   11:30 - 12:30

                                                                   40 Soru / 60 Dakika

                                                                   Matematik / Fen Bilimleri

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve EĞitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, Lise Giriş Sınavı ile ilgili öğrenci ve velilerin yapması gerekenleri maddeler halinde sıraladı;

VELİ VE ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

  • 11 Nisan Çarşamba günü ile 18 Nisan Çarşamba günleri arasında öğrencinizin öğrenim gördüğü okula giderek önce öğrencinizin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığının kontrol edilmesini sağlayınız.
  • Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafın güncel olup olmadığını inceleyiniz.
  • Okul idaresi tarafından elektronik ortamda sınav başvurusu yapılıp onaylandıktan sonra alınan çıktıyı inceleyip imzalayarak okul müdürünüzün mühürlediği belgeyi alıp saklayınız.
  • 22 Mayıs tarihinden itibaren okulunuzdan öğrencinizin sınav giriş belgesini alıp saklayınız. (Sınava 3-4 gün kala sınav evraklarınızı hazırlarken sınav giriş kartınızı bulamadığınızı fark ederseniz, okulunuzdan yenisini çıkartabileceğinizi unutmayınız.
  • Öğrencinizin raporlu olmak kaydıyla özel eğitim ihtiyacı varsa okul yönetimini bilgilendirip öğrencinizin özrüne özel sınav uygulanabilmesi için gerekli işlemleri yapınız.
  • Sınavdan iki gün önce öğrencinizle onun sınava gireceği okula giderek hem öğrencinizin sınava gireceği okulu tanımasını sağlayınız hem de sınav günü tahmini varış sürenizi hesaplayınız.
  • Sınavdan üç gün önce sınav evraklarınızı hazırlayınız.

- Fotoğraflı sınav giriş belgesi. (Okulunuzdan alın)

- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport.

- Kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi.

  • Sınav günü programınızı en geç saat 08:45'te okulda olacak şekilde düzenleyiniz.
  • Öğrencilerin yanında bulunması yasak şeyler.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL;

  • 13 Nisan itibariyle sınava tam 49 gün kaldı.
  • Bu genel tekrar yapmak ve eksiklerinizi gidermek için oldukça uzun bir süre.
  • Bu günden itibaren her gün hiç aksatmadan düzenli olarak çalışırsanız tüm dersleri tekrar edebilirsiniz.
  • Ders çalışırken Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin kat sayısının 4, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinin ağırlık katsayısının 1 olduğunu unutmayınız. Bu durum Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testlerinden çözeceğiniz doğru soruların daha çok puan getireceği anlamına gelir.

Önce Vatan Gazetesi

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