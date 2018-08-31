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KYK, yurt başvurularını almaya başlıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını, 3 Eylül Pazartesi günü almaya başlayacak.

KYK, yurt başvurularını almaya başlıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını, 3 Eylül Pazartesi günü almaya başlayacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:08
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KYK, yurt başvurularını almaya başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrencilerin öğrenim bilgilerinin, Yükseköğretim Kurumu'nun bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için, öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesinin önemli olduğu, öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebileceği, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebileceği belirtildi.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilecek.

Kurumsal İletişim Merkezi 7/24 öğrencilerin hizmetinde 

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıKYKE-DevletKYK_DESTEK
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