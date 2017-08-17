KYK İletişim Merkezi artık 7/24 çalışacak

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, (KYK) yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlara ilişkin öğrencileri bilgilendirmek ve başvuru sırasında karşılaşabilecek sorunlara daha hızlı çözüm üretebilmek amacıyla kurulan KYK Kurumsal İletişim Merkezi (KİM) yeniden yapılandırıldı.

Öğrenciler, bugüne kadar haftanın 7 günü sadece mesai saatleri içerisinde hizmet veren KYK Kurumsal İletişim Merkezi'ne bundan sonra 444 1961 numaralı hattan ve sosyal medya hesabı Twitter'daki KYK_DESTEK hesabı üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilecek.

KYK ile ilgili tüm haber, duyuru ve etkinlikler, Facebook GSBKYK, Instagram GSBKYK ve Youtube GSBKYK kanalından da öğrenilebilecek.