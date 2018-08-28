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KTÜ'ye 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak.

KTÜ'ye 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak.

28 Ağustos 2018 Salı 13:10
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KTÜ'ye 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde 2, İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.

Diş Hekimliği ve Mühendislik fakültelerine 2'şer, Fen, Orman ve Tıp fakültelerine birer doçent alınacak.

Tıp Fakültesine 2, Diş Hekimliği, Mimarlık ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ise birer doktor öğretim görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular 10 Eylül 2018'e kadar yapılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Teknik ÜniversitesiKtü
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