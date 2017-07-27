KTÜ'ye 3'ü profesör 10 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ise bir profesör alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Mühendislik Fakültesi ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsüne birer doçent alınacağı ifade edildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Tıp Fakültesine 2'şer, Hukuk Fakültesine ise bir yardımcı doçent alınacağı bildirilen açıklamada, tüm kadrolar için başvuruların 8 Ağustos'a kadar yapılabileceği kaydedildi.