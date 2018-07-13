Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89636
ALTIN
193.007
DOLAR
4.8412
STERLİN
6.3635
EURO
5.6330
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

KPSS'ye göre yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS puanına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.

KPSS'ye göre yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS puanına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:34
0 Okunma
KPSS'ye göre yerleştirme sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu'nda yer alan, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için 115 bin 863 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kamu Personel Seçme SınavıKPSSÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sınava giriş belgeleri hazır
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sınava giriş belgeleri hazır
Ankara Üniversitesinde e-Diploma dönemi
Ankara Üniversitesinde e-Diploma dönemi
Lise tercihleri için yarın son gün
Lise tercihleri için yarın son gün
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Senegalli Mustafa Ndıaye Bisikletle Türkiye Turuna Çıktı
Senegalli Mustafa Ndıaye Bisikletle Türkiye Turuna Çıktı
Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri belli oldu
Özel öğrencilere "bire bir" eğitim için destek eğitim odaları açılacak
Özel öğrencilere "bire bir" eğitim için destek eğitim odaları açılacak
Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi
Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi
'Geleceğin mühendisleri' kampta buluştu
'Geleceğin mühendisleri' kampta buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ