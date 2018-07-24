Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92134
ALTIN
192.220
DOLAR
4.8789
STERLİN
6.4122
EURO
5.7009
KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı
KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı
Can İlhan ‘Beni Oyalar’ dedi
Can İlhan ‘Beni Oyalar’ dedi
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı

ÖSYM tarafından 22 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı

ÖSYM tarafından 22 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

24 Temmuz 2018 Salı 19:33
0 Okunma
KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Temmuz'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıyayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 22 Temmuz'da uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKPSSSoruKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM'nin yaptığı sınavlara 2 milyonun üzerinde aday katıldı
ÖSYM'nin yaptığı sınavlara 2 milyonun üzerinde aday katıldı
ODTÜ öğrencilerinin uluslararası başarısı
ODTÜ öğrencilerinin uluslararası başarısı
DGS 81 ilde yapıldı
DGS 81 ilde yapıldı
KPSS yarın yapılacak
KPSS yarın yapılacak
Hiçbir öğrencimiz sürprizle karşılaşmayacak
Hiçbir öğrencimiz sürprizle karşılaşmayacak
Pilot adayları eğitime başladı
Pilot adayları eğitime başladı
Adaylar ÖSYM Çağrı Merkezinden memnun
Adaylar ÖSYM Çağrı Merkezinden memnun
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
İbn Haldun Üniversitesi, ABD'de yaz okulu programı başlattı
İbn Haldun Üniversitesi, ABD'de yaz okulu programı başlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ