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KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı

Adaylar, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi cevap kağıtlarının görüntülerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden inceleyebilecek.

KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı

Adaylar, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi cevap kağıtlarının görüntülerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden inceleyebilecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
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KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına giren adayların cevap kağıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ön lisans düzeyine giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevaplarına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişilebilecek.

T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSSön Lisans Cevap Kağıtları
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