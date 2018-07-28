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KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı

KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarından 40'ar soru sorulacak ve her bir test için 50'şer dakika verilecek.

KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı

KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarından 40'ar soru sorulacak ve her bir test için 50'şer dakika verilecek.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:49
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KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarından 40'ar soru sorulacak ve her bir test için 50'şer dakika süre verilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumu başladı.

Birinci oturumda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarından 40'ar soru sorulacak ve her bir test için 50'şer dakika süre tanınacak.

Birinci oturumun tamamlanmasının ardından, hukuk, iktisat, maliye alanlarının bulunduğu ikinci oturum yapılacak. İşletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü oturum ise yarın düzenlenecek.

Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Adayların, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının ikinci oturumu için saat 14.30'dan, yarın yapılacak üçüncü oturumu için de 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018-Kamu Personel Seçme SınavıKPSS
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