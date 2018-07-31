Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97155
ALTIN
191.615
DOLAR
4.8803
STERLİN
6.4166
EURO
5.7288
KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
KPSS alan bilgisi sınav soruları...
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere Dokundu 
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere...
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme' şartı
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme'...

KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 28 ve 29 Temmuz'da yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarları erişime açıldı.

KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 28 ve 29 Temmuz'da yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarları erişime açıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:13
0 Okunma
KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarlarını erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 28-29 Temmuz'da uygulanan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci, ikinci ve üçüncü oturumlarına ait temel soru kitapçıklarının tamamını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek. Kitapçıklar, 10 gün süreyle erişime açık olacak.

Sınav oturumlarındaki soruların yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSSÖSYMSınav SoruCevap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlıyor
Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlıyor
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Hafızlıkta Arapça eğitim dönemi
Hafızlıkta Arapça eğitim dönemi
KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı
KPSS lisans alan bilgisi sınavları başladı
ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteleri açıkladı
ÖSYM öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteleri açıkladı
'Psikolojik danışma, sosyoloji ve sosyal hizmetler popüler meslekler'
'Psikolojik danışma, sosyoloji ve sosyal hizmetler popüler meslekler'
En fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da
En fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ