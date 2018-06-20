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Kastamonu Üniversitesi çocuklara doğada eğitim veriyor

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Doğanın Dilini Öğreniyoruz" projesi kapsamında, devlet korumasındaki 40 çocuk, doğada hayatta kalma, ormanlardaki yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliği öğrenmek için kampa girdi.

Kastamonu Üniversitesi çocuklara doğada eğitim veriyor

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Doğanın Dilini Öğreniyoruz" projesi kapsamında, devlet korumasındaki 40 çocuk, doğada hayatta kalma, ormanlardaki yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliği öğrenmek için kampa girdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:46
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Kastamonu Üniversitesi çocuklara doğada eğitim veriyor

Kastamonu'da çocuklara doğada eğitim vermek için "Doğanın Dilini Öğreniyoruz" projesi başlatıldı. Proje kapsamında, devlet korumasındaki 40 çocuk kampa girdi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK 4004 - Bilim ve Toplum Projeleri tarafından desteklenen "Doğanın Dilini Öğreniyoruz" adlı proje ile ilgili Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde toplantı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, yaptığı konuşmada, her yıl TÜBİTAK'ın destekleriyle çeşitli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Tabiatın genç nesiller tarafından iyi tanınması gerektiğini söyleyen Aydın, "Bu tabiatın içinde yaşıyoruz. Tabiatımızı tahrip ettiğimiz zaman, kirlettiğimiz zaman gelecek nesillere yaşanacak yer bırakamayız. Dünyanın birçok yerine göre biz daha iyiyiz. Bizi tenkit eden Avrupa ve Amerika, bizden daha temiz, daha bakir değildir. Memleketimiz o manada daha iyidir. Bu programlar öğrencilerimiz açısından çok faydalı." dedi.

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tayyibe Altunel de çocukların elektronik aletlerle geçirdiği zamanı azaltarak doğayla iç içe olmaları için projeyi hazırladıklarını aktardı.

Çocukların, doğanın içinde doğanın dilini öğreneceğini anlatan Altunel, "Bu projeyle birlikte hayatın hızlı akışının içinde genellikle göremediğimiz ve duyamadığımız doğanın sesine kulak vermek ve çocuklarımızı bu seslerle erken yaşta tanıştırmak amaçlanmıştır. Doğaya beyinleriyle, kalpleriyle, elleriyle dokunarak ve hissederek büyüyen, çevreye duyarlı bireyler olacaklardır. Doğanın devamlılığında insanoğlunun farkındalığının ne kadar önemli olduğunu öğrenecekler." diye konuştu.

Proje kapsamında, Kastamonu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan 40 çocuk, alanında uzman eğitmenler tarafından bir hafta boyunca Ilgaz Dağı Milli Parkı, Daday ve Küre Dağları'nda teorik ve arazi eğitimleri alacak.

Kampa giren çocuklara, doğada hayatta kalma ve yön bulma becerilerinin yanı sıra ormanlardaki yaban hayatı, mantarlar, kelebekler, su ürünleri, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu ÜniversitesiProf. Dr. Seyit Aydın
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