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"İsteyen çocuklarımız LGS'ye girsin"

MEB Müsteşarı Tekin, velilerden Liselere Geçiş Sınavı'nı çok abartmamalarını isteyerek, "Kendilerine sunacağımız çok iyi alternatifler olacağını taahhüt ediyorum. Bu sınavda çocuklarımızı rahat bıraksınlar, isteyen çocuklarımız LGS'ye girsin." dedi.

"İsteyen çocuklarımız LGS'ye girsin"

MEB Müsteşarı Tekin, velilerden Liselere Geçiş Sınavı'nı çok abartmamalarını isteyerek, "Kendilerine sunacağımız çok iyi alternatifler olacağını taahhüt ediyorum. Bu sınavda çocuklarımızı rahat bıraksınlar, isteyen çocuklarımız LGS'ye girsin." dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:27
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"İsteyen çocuklarımız LGS'ye girsin"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) çocukların bir liseye yerleşmesi için bir adım olduğunu söyledi.

Liselerin sadece yüzde 10'unu sınavla öğrenci alacak liseler olarak tanımladıklarını belirten Tekin, "İddia ediyorum geriye kalan yüzde 90 lise, eğitim öğretim ortamları en az diğerleri kadar iyi, onlardan daha iyi. Dolayısıyla velilerimiz çocukların bu sınava girmesini teşvik etmemeliler." diye konuştu.

Tekin, sınava girmenin, belli bir skor almanın çocuklar için çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencileri fiziksel, eğitim öğretim ve ulaşım açısından en yakın ve güzel, istediği okul türüne göre yerleştirmeyi taahhüt ettiklerini kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu taahhüdü veliye yapmışken veli çocuğunu niye bir sınava sokup, illa bu sınava girmesini ister, bunu da anlamak çok kolay değil. Velilerimizden LGS'yi çok abartmamalarını istiyorum, kendilerine sunacağımız çok iyi alternatifler olacağını taahhüt ediyorum. Bu sınavda çocuklarımızı rahat bıraksınlar, isteyen çocuklarımız LGS'ye girsin. Bu okullardaki eğitim öğretimin mantığına uygun şekilde kendisini yetiştirmek isteyen çocuklarımız sınavlara girsin. Onun dışındaki çocuklarımıza biz daha iyi ortam sunacağız."

Yüzde 80'i girecek

Bu yıl tahmin ettikleri gibi çok büyük oranda öğrencinin sınava girmek için başvurduğunu aktaran Tekin, öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'inin, 1 milyon civarında öğrencinin bu sınav için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Tekin, "Fakat henüz bu öğrencilerimiz bizim yüzde 90'lık okul potansiyelimizi görmedikleri için bu kadar başvuru normaldir ama önümüzdeki yıllarda, bu yıl yüzde 90'lık okul kitle, görüp yerleşmeye başladıklarında önümüzdeki yıl bu rakamın çok daha az bir orana düşeceğini, yüzde 50'ler civarında sınava giren öğrencinin olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Sınava girecek olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tekin, "Çocuklarımız da bu sınavları hayatlarının çok olmazsa olmaz dönemlerinden birisi gibi görmesinler, rahat bir şekilde sınava girsinler. Eğer sınavda başarısız olurlarsa biz onlara zaten en az sınavda başarılı olan öğrencilerin gideceği okullar kadar güzel okulları sunacağız. Bunu Bakanlık olarak onlara taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBMüsteşarı Yusuf TekinLGS
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