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İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan Oldu

Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Mart 2017 tarihinden bu yana vekaleten yürüttüğü İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü görevine, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile asaleten atandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan Oldu

Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Mart 2017 tarihinden bu yana vekaleten yürüttüğü İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü görevine, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile asaleten atandı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:04
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İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan Oldu

Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Peyami Çelikcan atandı. Değişik üniversitelerde bölüm başkanı, dekan ve rektör yardımcısı olarak idari görevler üstlenen Çelikcan, son olarak İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Vekilliği görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Peyami Çelikcan kimdir?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında YÖK Başkanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve 1990 yılında İletişim Sanatları alanında University of West Florida’dan yüksek lisans derecesini aldı. 1994 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları programını tamamlayarak doktora unvanını kazandı. Sinema-televizyon, popüler kültür, popüler müzik, müzik videoları, belgesel sinema, tematik medya, kültür tarihi, demiryolu tarihi alanlarında akademik çalışmalarını sürdüren Çelikcan, belgesel yönetmeni ve metin yazarı olarak çok sayıda belgesel film çekmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Peyami ÇelikcanIstanbul şehir üniversitesiYeni Rektör
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