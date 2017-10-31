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İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsündeki İlk Dersi Prof. Dr. Ömer Dinçer Verdi

Özgün, katılımcı, evrensel, özgürlükçü perspektifi ve zenginleşen kadrosuyla öğrencilere parlak bir kariyer fırsatı sunan İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos kampüsüne taşındı. Türkiye’nin en yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde 2017-2018 akademik yılında 5000’e yakın öğrenci eğitim görecek. Dragos Kampüsünde yapılan ilk dersi İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsündeki İlk Dersi Prof. Dr. Ömer Dinçer Verdi

Özgün, katılımcı, evrensel, özgürlükçü perspektifi ve zenginleşen kadrosuyla öğrencilere parlak bir kariyer fırsatı sunan İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos kampüsüne taşındı. Türkiye’nin en yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde 2017-2018 akademik yılında 5000’e yakın öğrenci eğitim görecek. Dragos Kampüsünde yapılan ilk dersi İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer verdi.

31 Ekim 2017 Salı 15:25
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İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsündeki İlk Dersi Prof. Dr. Ömer Dinçer Verdi

30 yıllık birikimiyle eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Kartal Dragos’ta kurulan kampüsü kapılarını açtı. Dragos Kampüsü’nde ilk dersi İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer verdi. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz başta olmak üzere çok sayıda davetlinin ve öğrencinin katıldığı ilk ders programında açılış konuşmasını yapan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Dragos Kampüsü ve olanakları hakkında katılımcılara bilgi verdi.  

Tüm akademik ve sosyal imkânlar bir arada sunuluyor

2008 yılında kurulan, 2010 yılında ilk öğrencilerini alan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin genç ve dinamik bir üniversite olduğunu anlatan Çelikcan, “Bu genç ve dinamik üniversitenin arkasında Bilim ve Sanat Vakfı’nın 30 yıllık bilgi birikimi bulunuyor. Bu birikimin üzerine kurulan üniversitemiz için Dragos kampüsüne geçiş yeni bir dönemin başlangıcı.  Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsü, yepyeni sınıfları ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeteryaları ve restoranları, alternatif sosyalleşme ve çalışma alanları ile öğrencilere doğal, temiz ve huzurlu bir ortam sunuyor. Dragos Kampüsü aynı zamanda Türkiye’nin bisiklet altyapısı kurularak inşa edilen bisiklet dostu kampüsü olma özelliğine sahip” dedi.

Türkiye’nin sayılı üniversite kütüphanelerinden biri Dragos’ta

Bir üniversitenin kalbinin kütüphanesi olduğuna dikkat çeken Çelikcan, “Biz akademik iddialarımıza ulaşabilmek için çok güçlü bir kütüphaneye sahip olmamız gerektiğinin bilincinde olarak, İstanbul’un ve hatta Türkiye’nin sayılı kütüphaneleri arasında yer alan bir kütüphane kurduk. Kütüphanemiz, Bilim ve Sanat Vakfı kütüphanesi ile birlikte basılı ve elektronik 575 bin kitaba erişim imkanı sunuyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın arayıp da bulamadığı kitap olmayacak” diye konuştu.

“Bölgemizin en saygın üniversitelerinden biri olacağız”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ilk ders programında konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer ise şunları söyledi: “Sadece 13 ay önce temel attık ve bugün bu kampüsteyiz. Çok dilli, çok kültürlü ve uluslararası bir araştırma ortamına sahip bir kampüs hayal ediyoruz. Bu daha bir başlangıç. Üniversitemizin vizyonu araştırma ve eğitimde dünyaca tanınan, bölgemizin ve Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olmak. Misyonumuz ise iyiyi, doğruyu ve güzeli aramak, insan, toplum ve doğayı anlamak, bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmak. İddiası olmayan bir yere varamaz. Bizim bir iddiamız var ve bu iddiaya sizlerle birlikte ulaşacağız”

Mütevelli Heyeti ile fark yaratıyor

Başkanlığını Prof. Dr. Ömer Dinçer’in yürüttüğü İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nde yer alan Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, LC Waikiki CEO’su Vahap Küçük ve BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu; iş dünyası ve akademik dünyadaki tecrübelerini üniversiteye aktarıyor. 

Güçlü akademik kadrosu ile yarının Türkiyesi’ne katkıda bulunuyor 

Öğretim üyelerinin büyük bölümünü, doktoralarını ABD ve Avrupa’daki en iyi üniversitelerde tamamlamış ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerden oluşturan ŞEHİR, bu anlamda tersine beyin göçünü destekliyor. ŞEHİR’in öğretim üyeleri, verdikleri özenli eğitime ek olarak ürettikleri projelerle de yarının Türkiyesi’ne katkıda bulunuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’ni tercih eden akademisyenler arasında Kemal Karpat, Mehmet Genç, Ayşe Soysal, Cem Behar, Mustafa Özel, İsmail Kara, Ensar Gül, Erdem Başçı, Ergun Özbudun, Ferhat Kentel, Mesut Yeğen, Serap Yazıcı, Macit Kenanoğlu, Mehmet Ali Büyükkara, Nurullah Ardıç, Mehmet Fatih Uslu, Ahmet Faruk Aysan gibi her biri kendi alanında duayen isimler yer alıyor.

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