İstanbul Şehir Üniversitesi’nden 11 Yeni Uluslararası İşbirliği Anlaşması

İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, Öğrenci Değişim Programları (Erasmus+ ve diğer değişim anlaşmaları) kapsamında Haziran 2017’den bu yana 11 yeni anlaşmaya daha imza attı. Yeni uluslararası anlaşmaları ile İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin değişim amacıyla seçebileceği üniversiteler listesine; Amman Arap Üniversitesi (Ürdün), Bükreş Ekonomi Üniversitesi (Romanya), Chonbuk Üniversitesi (Güney Kore), Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi (Almanya), Fontys Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Hollanda), Malezya Üniversitesi (Malezya), Sharda Üniversitesi (Hindistan), Uluslararası Rabat Üniversitesi (Fas), Sathyabama Üniversitesi (Hindistan), Sciences Po Lille (Fransa) ve Pisa Üniversitesi (İtalya) da eklendi.

Kurulduğu ilk yıl Erasmus Üniversite Beyannamesi almaya hak kazanan ve yurtdışında bulunan prestijli kurumlar ile işbirliği geliştirme çalışmalarına başlayan İstanbul Şehir Üniversitesi böylece uluslararası işbirlikleri sayısını 39 farklı ülkeden 100 üniversiteye yükseltti.

Özenle korunan çok kültürlü kampüs hayatıyla dikkat çeken İstanbul Şehir Üniversitesi, 80 ülkeden 750 civarı uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor.