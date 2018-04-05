İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 9 Nisan’da Tanıtılacak

İSTANBUL - Bu yıl üçüncü kez açılacak İstanbul Şehir Üniversitesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı”nın tanıtım günü, 9 Nisan Pazartesi günü saat 18:30’da gerçekleştirilecek. Altunizade Kampüsü’nde düzenlenecek tanıtım gününde; Klinik Psikoloji Programı öğretim üyeleri Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Doç. Dr. Zeynep Ceren Acartürk ve Yrd. Doç. Dr. Elif Çelebi programla ilgili genel bilgilerin yanı sıra başvuru ve kabul koşulları hakkında bilgi verecek.

Klinik psikoloji alanında kuram ve uygulamanın bütünleşmesi gereğinden hareketle, akreditasyon ölçütlerini temel alan bir eğitim müfredatı çerçevesinde, bilim insanı-uygulamacı modeline dayalı klinik psikoloji uzmanları yetiştirmeyi hedefleyen programın 2018-2019 Güz Dönemi Başvuruları 30 Nisan’a kadar yapılabilecek.

Psikoloji okuyan son sınıf öğrencileri ve psikoloji bölümü mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek yüksek lisans programı ile ilgili ön bilgi https://www.sehir.edu.tr/tr/akademik/sosyal-bilimler-enstitusu/klinik-psikoloji adresinden alınabilir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade Kampüsü Adresi: Kuşbakışı Caddesi, No: 27 Altunizade, Üsküdar.