İstanbul Şehir Üniversitesi, Ales Sınavında Vakıf Üniversiteleri Arasında Birinci Oldu

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonucuna göre sözel kategoride vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu. ÖSYM tarafından açıklanan bu raporda, en az 100 mezunu veya öğrencisi sınava giren üniversitelerin 70’in üzerinde puan alan öğrenci veya mezun sayıları değerlendirildi. İstanbul Şehir Üniversitesi sözel puan kategorisinde iki büyük devlet üniversitesinin ardından 3. sırada yer alma başarısı göstererek vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu.

“Üniversitelerin mezunlarının başarısı önemli”

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Üniversitelerin en önemli kalite göstergelerinden biri mezunlarının başarısı. Lisansüstü eğitime giriş için düzenlenen ALES sınavı sonuçları, bize mezunlarımızın başarılarını bir kez daha kanıtlamış oldu. 221 bini aşkın adayın katıldığı ALES’te, öğrenci ve mezunlarımızın elde ettiği başarı, uluslararası standartlarda ve disiplinlerarası yapılandırdığımız programlarımızın kalitesini gösteriyor. Üniversite adaylarına tavsiyem, tercihlerini yaparken, üniversitelerin yalnızca giriş puanlarına bakarak değil, mezun başarılarını da değerlendirerek karar vermeleri.” dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi

Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini Dragos Kampüsünde sürdürüyor. İstanbul Anadolu Yakasında, Kartal sahilinde, 410 dönümlük geniş ve yemyeşil bir arazi üzerinde konumlanan Dragos Kampüs​, yepyeni sınıf ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yüksek kapasiteli yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeterya ve restoranları ve çalışma alanları ile öğrencileri ve öğretim kadrosu için ihtiyaç duyulan tüm olanaklara sahip. İlk mezunlarını 2013-2014 Akademik Yılında veren İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 1500’e yakın mezunu bulunuyor.