Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109746
ALTIN
145.822
DOLAR
3.3894
STERLİN
4.4776
EURO
4.0726
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflara kayıt olan öğrencilere yönelik "okula uyum eğitimi" ile ders zilinin çalmasıyla okul servislerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflara kayıt olan öğrencilere yönelik "okula uyum eğitimi" ile ders zilinin çalmasıyla okul servislerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 13:43
0 Okunma
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da trafik ekiplerince okul servislerine yönelik denetimleyapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftasının başlamasıyla okul öncesi, ilkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri sınıfları doldurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için kent genelindeki ara ve ana arterlerde denetim uygulaması başlattı.

Fatih'te Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, okul servislerini durdurarak evrak kontrolü yaptı. Sürücü belgesiile araç bilgilerini sorgulayan ekipler, servis sürücülerine 'can taşıdıklarını' hatırlatarak çeşitli uyarılarda bulundu.

"Bu işi doğru dürüst yapmayanlar cezasını çeksin"

Sürücüler, denetimlerin gelecek nesillerin güvenliği için önemli olduğunu belirtirken, denetimlerin kendilerini de mutlu ettiğini ifade ettiler.

Korsan servislerden dert yanan servis sürücüleri, "Biz servis kayıt altında servis yapıyoruz. Bu sebeple sabıka kaydının da içinde bulunduğu bazı evrakları zaten gerekli yerlere teslim ediyoruz. Bu iş bizim geçim kaynağımız, dolayısıyla işimizi hassasiyetle yapıyoruz. Ancak bu işi korsan olarak yapanlar var, bu durum öğrenciler için çeşitli tehlikeler doğurabiliyor. Biz de korsanlardan şikayetçiyiz, korsanların piyasadan çekilmesini istiyoruz. Bu işi doğru dürüst yapmayanlar cezasını çeksin." ifadesine yer verdiler.

Uygulamaların çeşitli noktalarda aralıksız devam edeceği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafik EkipleriOkul ServisleriDenetimOkul Servislerine Yönelik DenetimServis Sürücüleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
KYK kayıtları yarın sona erecek
KYK kayıtları yarın sona erecek
AÜ Açıköğretim Sistemi'nde yabancı dilde eğitim başlıyor
AÜ Açıköğretim Sistemi'nde yabancı dilde eğitim başlıyor
Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün
Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal
'Maaş' gibi burs imkanı
'Maaş' gibi burs imkanı
MEB meslek liselerine 'performans karnesi' verecek
MEB meslek liselerine 'performans karnesi' verecek
TESK Genel Başkanı Palandöken'den korsan servis uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken'den korsan servis uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ