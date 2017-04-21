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İmam hatip liselerinin TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerince hazırlanan bin 257 projeden 65'i bölge finallerine kalma başarısı gösterdi.

İmam hatip liselerinin TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerince hazırlanan bin 257 projeden 65'i bölge finallerine kalma başarısı gösterdi.

21 Nisan 2017 Cuma 11:13
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İmam hatip liselerinin TÜBİTAK başarısı

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Anadolu imam hatip liseleri, akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda başarılı çalışmalara ve etkinliklere imza atmaya devam ediyor. 

Bu okulların, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nde (TEOG) ve TÜBİTAK proje yarışmalarında kazandıkları dereceler dikkati çekiyor.

Türkiye'nin en eski ve en prestijli proje yarışmasından biri olan TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na bu yıl gelen 12 dalda toplam 13 bin 940 başvurunun bin 257'si imam hatip liseleri tarafından yapıldı.

Başvuru sayıları her geçen yıl artan imam hatip okullarından önümüzdeki yıllarda 2 binin üzerinde başvuru yapılması hedefleniyor.

Başvuru sayılarıyla beraber dereceye giren proje sayıları da ciddi oranda arttı. Bu sene başvuran bin 257 imam hatip lisesi projesinden 65'i bölge finallerine kalma başarısı gösterdi. 12 bölge finalinde yarışan bu projeler önemli dereceler elde etti.

Bölge birincisi olan 10 imam hatip lisesinin projesi gelecek ay Ankara'da yapılacak Türkiye finalinde yarışacak.

Bölge birinciliği kazanan projeler

- "Tarih" dalında "Pakistan'ın Hazara ve Keşmir bölgelerindeki Karluk Türkleri" projesiyle Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Kimya" dalında "Doğallığı, hijyeni ve sağlığı önceleyenlere" isimli projesiyle Ordu Altınordu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Tarih" alanında "Osmanlı padişahlarının mevcut portreleri tarih bilincimizi ve ecdat algımızı nasıl etkiliyor?" isimli projesiyle Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Teknolojik Tasarım" alanında "Programlamayı öğreten eğitim seti tasarımının yapılması ve prototipinin üretilmesi - Kodobot" projesiyle İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Matematik" alanında "Doğrusal programlama kullanılarak tarım alanları için maksimum kar modelinin oluşturulması ve çözümlenmesi, Konya örneği" projesiyle İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Kodlama" alanında "Robotik el sisteminin üç boyutlu el hareketleri ile online sistem üzerinden kontrolü-teletouch" projesiyle İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Fizik" alanında "Epilepsi hastası bireyler için kriz anı tespiti yapan uyarı sisteminin geliştirilip prototipinin üretilmesi" projesiyle İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Coğrafya" alanında "Yola çık yol açık" projesiyle İstanbul Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Sosyoloji" alanında "Kazan ilçesinin 15 Temmuz Darbe girişimindeki rolü ve kahraman unvanını alması" projesiyle Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi.

- "Değerler eğitimi" alanında "Diziler aracılığıyla değerlerin dönüşüme uğradığına yönelik karşılaştırmalı bir çalışma: Lise Öğrencileri Örneği" projesiyle Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığıİmam Hatip LiseleriTÜBİTAKAnadolu Imam Hatip LiseleriTEOGTÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri
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